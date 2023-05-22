Бездомная собака укусила 9-летнего мальчика на детской площадке в воронежском райцентре

Фото из архива КП

Бездомная дворняга вцепилась в руку 9-летнего мальчика на детской площадке в поселке Панино в минувшее воскресенье, 21 мая. Об этом в редакцию «Комсомольской правды» сообщила его мама.

Она рассказала, что ребенок гулял в центре на детской площадке на улице Красная площадь. Когда он побежал, завидев идущего друга, собака, стоявшая возле лавочки, внезапно на него кинулась.

- Вцепилась зубами в руку, ребенок от страха закричал. Хорошо рядом оказались взрослые и помогли ему. Сразу посадили в машину и отвезли в больницу. Там ему обработали рану, и сделали укол. Рана глубокая, ребенок напуган, - рассказала его мама.

Местные жители утверждают, что бездомные собаки – проблема в Панино. Они не раз нападают на людей.