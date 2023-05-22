В Воронеже открыли горячую линию по детскому отдыху

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области заработала горячая линия по вопросам организации и проведения детского отдыха, а также качества и безопасности детских товаров. Об этом 19 мая сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Звонки на горячую линию будут принимать в течение двух недель – с понедельника, 22 мая, по пятницу, 2 июня. Родители могут пообщаться с сотрудниками Роспотребнадзора по бесплатному номеру 8-800-201-05-97. В рабочие дни звонки принимаются с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45).

Жители региона смогут получить рекомендации по выбору организации для детского отдыха и оздоровления, а также советы о том, как правильно собрать ребенка в детский лагерь.