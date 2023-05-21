На воронежском заводе загорелся трансформатор

скриншот из соцсетей

Воронежцы сообщили в соцсетях о громком хлопке и столбе дыма в районе Машмета. В пабликах местные жители пишут, что исчез свет - у кого просто моргнул, у кого-то так и не включился.

В пресс-службе МЧС сообщили, что ни о каких хлопках в Воронеже сообщений не поступало. Единственное происшествие, на которое сейчас идет реагирование - загорание трансформатора на территории завода на улице Чебышева.

- Площадь небольшая, но в связи с высоким напряжением имеются определенные сложности в тушении, - добавили в ведомстве.

В мэрии сообщили,что по поводу перебоев с электроэнергией уведомили все ответственные службы, в ближайшее время оно будет восстановлено.