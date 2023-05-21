Где в Воронеже отключат горячую воду на неделе с 22 мая

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские коммунальщики продолжают работы по подготовке теплоцентралей к новому отопительному сезону. В связи с этим горожан планово отключают от подачи горячей воды. В графике на отключения с 22 мая около 600 адресов.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

С 22 мая по 26 мая

ул. Иркутская, 15а;

ул. Писарева №№ 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а;

ул. Циолковского №№ 129,113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 31;

ул. Баррикадная №№ 5, 5а, 7, 7а ,9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;

ул. Туполева №№ 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;

ул. Айвазовского, 2а;

ул. Волгоградская №№, 47,49,51.

С 23 мая по 5 июня

ул. Волгоградская №№ 3, 5, 7, 33;

ул. Димитрова №№ 102, 137;

ул. Ржевская №№ 9, 9а.

КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН

С 22 мая по 5 июня

ул. 60-й Армии №№ 28, 35, 37;

ул. Владимира Невского №№ 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38в, 38г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;

ул. Мордасовой №№ 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;

Московский проспект №№ 117а, 117б, 117в, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131в, 133, 137, 141;

ул. Шукшина №№ 13, 15, 17, 25, 29, 31;

ул. Маршала Жукова №№ 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Бульвар Победы №№ 2, 4, 6.

С 23 мая по 5 июня

ул. Торпедо № 13а, 17а, 17б;

Бульвар Победы №№ 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 23а, 22, 24, 25, 26, 28, 29а, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 41а, 42, 43, 44, 46, 46б, 45а, 47, 48а, 49, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 51а;

ул. Генерал Лизюкова №№ 2б, 3, 6, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 42а, 43, 44, 46, 46а, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61в, 63, 65, 66, 66а, 67, 69, 69а, 70, 70а, 71, 72, 73, 75, 76, 76а, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 89, 91, 91а, 91б, 93, 93а, 95, 97, 99, 101, 103, 105;

ул. Жукова №№ 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9;

ул. 60-й Армии №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 21, 22а, 22б, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 31;

Московский проспект №№ 82, 85, 90, 90/1, 90а, 91, 92, 92а, 92б, 93, 93/2, 94, 95, 96а, 97а, 97а/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 104а, 104б, 104в, 105, 109, 109/1, 109а, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д,110е, 110и, 110л, 111, 112, 113, 114;

ул. Шишкова №№ 73, 75, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 105а, 107, 107а;

ул. Хользунова №№ 10, 10б, 12, 38, 38/1, 38/3, 38/4, 38/7, 38/8, 38/10, 40а, 40б, 40в, 40г, 40д, 42 (общ.), 42д, 44 (общ.), 46 (общ.),48, 50 (общ.), 54, 58, 60, 60б, 64, 64а, 66, 68, 70а, 72, 72а, 72б, 74, 76, 80, 82, 84, 88, 92, 94, 96, 98, 99б, 98в, 100, 100в, 102, 102в, 107, 108, 109, 110, 110в, 111, 112, 112в, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 123, 125;

ул. Вл. Невского №№ 1, 1а, 1в, 3, 4, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13, 13б, 13в, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 22, 22/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/10, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 35, 36, 36а, 38а, 38б, 40, 44, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 49;

ул. Антонова-Овсеенко №№ 15, 19, 21, 23, 23а, 25а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35в, 35э, 48а;

ул. Новгородская №№ 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141;

пер. Ученический, 5;

ул. 60 лет ВЛКСМ №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29;

ул. Беговая №№ 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138а, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 156, 158, 160, 162, 166, 168, 170, 172;

ул. 45 Стрелковой дивизии №№ 247/3, 249/1, 249/2, 249/3;

ул. Торпедо №№ 13а, 17а, 17б;

ул. Независимости, 55/7.

С 24 мая по 6 июня

ул. Машиностроителей, 82б.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 22 мая по 5 июня

ул. Семилукская №№ 16/1, 16/5, 16/6, 16/7;

ул.9 Января, 175;

ул. Берег реки Дон №№ 8, 10, 11, 18, 23, 24, 26, 40, 44;

ул. Тепличная №№ 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24, 28.

С 24 мая по 6 июня

ул. Антокольского, 14.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 23 мая по 5 июня

ул. Ленина, 12;

ул. Ломоносова №№ 92, 94;

ул. Тимирязева №№ 21, 23а;

ул. Дарвина №№ 5, 7, 9, 16, 16а;

ул. Ушинского, 8.

С 26 мая по 8 июня

Рабочий проспект, 40;

Ломоносова, 114/36.