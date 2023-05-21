Под Воронежем в столкновении «Шевроле Лачетти» с двумя иномарками пострадали три человека

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Три человека пострадали в массовой аварии вечером 20 мая в Новоусманском районе. Там около 20.00 столкнулись три иномарки.

По предварительным данным полиции, в ДТП виноват 51-летний водитель «Шевроле Лачетти», при повороте налево он не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречной «Хендэ Элантра». От удара «Хендэ» врезалась в «Форд Фокус».

В результате ДТП в больницу попали три пассажирки: жительницы Белгородской области 36 и 56 лет из «Хендэ Элантра», а также 50-летняя женщина из «Шевроле Лачетти».

Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства аварии.