Гандбольный клуб «Воронеж» не смог досрочно выйти в Суперлигу

После вчерашнего игрового дня «Воронеж» единолично лидирует с 49 очками. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 20 мая, в волгоградском МАУ ФОК «Молодежный» состоялся поединок чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. Местный «Каустик» принимал «Воронеж». В случае ничьей или победы наши земляки досрочно завоевывали путевку в Суперлигу, поражение же оставляло шансы волгоградцам на итоговое первое место.

Если в первом тайме команды поочередно выходили вперед, то после перерыва «Каустик» ушел в отрыв (перевес достигал пяти мячей) и ни разу не позволял воронежцам выправлять ситуацию. Итог - 33:31 в пользу хозяев. В ТОП результативных игроков воронежского клуба вошли – Павел Матвеев (семь очков), Никита Филев, Евгений Грибков (по четыре), Даниил Зорин, Владимир Немцев и Руфат Мухтаров (по три).

После вчерашнего игрового дня «Воронеж» единолично лидирует с 49 очками. Далее располагаются «Каустик» и казанский «Зилант» (по 47). Сегодня подопечные Алексея Доронкина проведут повторный матч в Волгограде. Нашу команду для выхода в Суперлигу устроит даже ничья. Начало игры в 12:00.