Глава Следкома взял под контроль расследование уголовного дела о некачественном оказании медпомощи воронежской девочке

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин продолжает держать на контроле расследование уголовного дела в связи с некачественным оказанием медицинской помощи в Воронежской области малышке.

Инцидент произошел 2021 году. В больницу поступила малолетняя девочка с покраснением горла. Врач-инфекционист назначил ей большую дозу антибиотиков без анализов и оставил без наблюдения. Ночью ребенок стал задыхаться, при этом долгое время маленькой пациентке не оказывалась помощь. Только утром кроху перевели в реанимацию. У ребенка были повреждены органы, наступило поражение нервной системы.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Воронежской области Кириллу Левиту доложить о ходе расследования уголовного дела.