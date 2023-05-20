Воронежец попался на уловку мошенников, пытаясь продать гитару через интернет

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию поступило заявление от 30-летнего воронежца. Он рассказал, что неизвестные похитили его денежные средства. Как это они смогли сделать, проинформировали в ГУ МВД по региону 20 мая.

Оказалось, что мужчина разместил объявление о продаже гитары на популярной платформе. 19 мая ему позвонил «покупатель». Для удобства общения незнакомец предложил продолжить переписку в популярном мессенджере. Воронежец согласился. Тогда покупатель предложил оплатить не только музыкальный инструмент, но и услуги курьера и попросил адрес его электронной почты.

Перейдя по ссылке в виртуальном письме, потерпевший увидел всплывающее окно якобы от платформы объявлений для введения полных данных банковской карты. Как только он это сделал, с его счета тут же списали свыше 73 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.