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НовостиОбщество20 мая 2023 14:28

Воронежцы через чат-бот Госавтоинспекции добились штрафа для любителя парковки на тротуаре

Автомобиль нарушителя эвакуировали на спецстоянку
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП".

Горожане помогли привлечь к ответственности автомобилиста, который решил припарковаться на тротуаре. В итоге мужчину оштрафовали на тысячу рублей. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Информацию о нарушителе свидетели небывалой наглости прислали в чат-бот Госавтоинспекции «Беспределу.нет36». Он доступен по ссылке: @Bespredelu_net36_bot.

Оказалось, что 17 мая примерно в 08.23 около дома №90 по Московскому проспекту мужчина оставил машину на пешеходной части дороги. Стражи порядка тут же отреагировали: на нарушителя составили протокол по ч. 3 ст. 12.19 КоАП РФ, а автомобиль эвакуировали на спецстоянку.

В полиции напомнили: если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения, вы можете сообщить об этом по телефону 112 или написать сообщение в чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области.