Из-за грозы в Воронежской области 21 мая объявили желтый уровень опасности

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области объявили желтый уровень опасности на этот раз из-за надвигающейся грозы. Это следует из данных на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в нашем регионе в воскресенье, 21 мая. Местами ожидаются грозы. Период предупреждения – с 6 часов утра до 6 часов вечера.

Отмечается, что грозы завтра возможны днем в отдельных районах области. Сопровождаться они будут кратковременными дождями. При этом температура воздуха в районах завтра - +21 - +26 градусов, в Воронеже – +21 - +23.