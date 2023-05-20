В Воронеже в столкновении двух иномарок пострадали трое детей и подросток

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Трое детей и подросток пострадали в аварии с Renault Logan и Nissan в пятницу 19 мая. ДТП произошло на улице Большая Советская в Воронеже. Подробностями поделились в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, примерно в 17.50 38-летняя местная жительница на Renault Logan при проезде перекрестка дорог с улицы Лызлова не предоставила преимущество Nissan, которым управлял 46-летний воронежец, и допустила столкновение.

Пострадали 17-летний парень, две 7-летние девочки и одна 6-летняя пассажирка. Все они ехали в Renault. Они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.