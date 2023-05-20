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НовостиПроисшествия20 мая 2023 7:07

Под Воронежем погиб 28-летний автомобилист в опрокинувшейся «Ладе Шевроле»

Полиция проводит проверку
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 19 мая примерно в 20.00 в Рамонском районе. На грунтовой дороге перевернулся «Лада Шевроле». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным ДТП случилось на грунтовой дороге у дома 66 по ул. Лесная в селе Русская Гвоздевка. 38–летний автомобилист не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате водитель от полученных травм скончался до приезда скорой. Сейчас полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.