В Воронежской области поймали четырех курьеров мошенников, укравших у пенсионеров 800 тысяч рублей

Один из курьеров мошенников попал в поле зрения видеокамеры. Фото: кадр с видео

Сотрудники уголовного розыска Лискинского района задержали по подозрению в серии мошенничеств четверых молодых людей. Двое из них – братья 17 и 26 лет, а еще – двое 15-ти и 17-летние подростки. Все четверо приехали из Липецкой области. Они арендовали квартиру в Россошанском районе. Там и ждали указаний от своих шефов. Те давали адреса пенсионеров, у которых нужно было забрать деньги.

Пока еще не установленные шефы четырех юных жителей Липецкой области «разводили» пожилых людей от 80 до 90 лет в селе Пухово Лискинского района. Они звонили пенсионерам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Говорили, что их близкие родственники стали виновниками ДТП. И предлагали сделать так, что они смогут избежать ответственности за определенную сумму денег.

В апреле 2023 года аферистам удалось таким образом отобрать у пенсионеров около 800 тысяч рублей. Деньги забирали те самые юные курьеры из Липецкой области. За что получали 10 процентов от суммы, которую отдавали пожилые люди. Другие деньги курьеры отправляли на указанным им банковские реквизиты.

- Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В Лискинском районном суде 26-летнего курьера арестовали, а подростков отпустили до суда под подписку о невыезде. Каждому из четверых грозит лишение свободы на срок до шести лет. Полицейские устанавливают и аферистов, звонивших пенсионерам, - сообщили в региональном ГУ МВД.