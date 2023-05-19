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НовостиОбщество19 мая 2023 14:10

В Воронеже десять дней будут проводить рейд по шумным и неисправным машинам

Инспекторы ГИБДД будут останавливать автомобили, вызывающие подозрения, и проверять их
Юрий КОЗЛОВ
Автоинспектор проверяет машину во время одного из предыдущих рейдов.

Автоинспектор проверяет машину во время одного из предыдущих рейдов.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Владельцы машин, на которых установлены слишком шумные аудиосистемы, должны насторожиться. В течение десяти дней их машины могут остановить в ходе рейда ГИБДД. За излишний шум на них могут составить административные протоколы.

Не смогут себя чувствовать спокойно и водители не до конца исправных автомобилей. Их тоже могут остановить в ближайшие полторы недели и выписать административный штраф. В полиции, кстати, сообщили, что по вине водителей, не удосужившихся вовремя отремонтировать свои машины, только с начала 2023 года случились восемь аварий. В них два человека погибли и восемь получили травмы.

В принципе автоинспекторы теоретически могут остановить подозрительные машины по всей территории Воронежа. Но особенно велика вероятность этого в центре города.