В Воронеже десять дней будут проводить рейд по шумным и неисправным машинам

Автоинспектор проверяет машину во время одного из предыдущих рейдов. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Владельцы машин, на которых установлены слишком шумные аудиосистемы, должны насторожиться. В течение десяти дней их машины могут остановить в ходе рейда ГИБДД. За излишний шум на них могут составить административные протоколы.

Не смогут себя чувствовать спокойно и водители не до конца исправных автомобилей. Их тоже могут остановить в ближайшие полторы недели и выписать административный штраф. В полиции, кстати, сообщили, что по вине водителей, не удосужившихся вовремя отремонтировать свои машины, только с начала 2023 года случились восемь аварий. В них два человека погибли и восемь получили травмы.

В принципе автоинспекторы теоретически могут остановить подозрительные машины по всей территории Воронежа. Но особенно велика вероятность этого в центре города.