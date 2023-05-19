Жителей Острогожска Воронежской области предупредили о проблемах с водоснабжением

Вода в кранах в домах Острогожска до октября может течь с перебоями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Острогожске с мая по октябрь 2023 года будут проводить реконструкцию водоподъемной станции-2. В связи с этим могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Из кранов вода может течь тонкой струйкой, а то и вовсе ее не будет.

К жителям Острогожска обратились с просьбой экономно расходовать воду. То есть, не забывать закрывать кран и меньше тратить ее на полив огородов и садов. Местные власти пообещали организовать снабжение водой там, где это будет необходимо.

На водоподъемной станции до октября модернизируют систему электроснабжения, в частности, электроподстанцию. Также проведут реконструкцию развязки трубопровода, пробурят еще девять скважин. Кроме того, установят систему очистку воды и установят новую автоматику управления работой скважин. Также должны наладить механизм подъема воды. В частности, провести работы по созданию нужного давления в системе. После этих работ должно стать меньше водяных аварий.