В Воронеже обещали досрочно вернуть воду на пять улиц Коминтерновского района

Специалисты «РВК-Воронеж» справились с работами раньше, чем планировали ранее. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В Коминтерновском районе досрочно завершили замену пожарного гидранта в районе дома № 43 по улице Машиностроителей. Сделали это в 12.30, хотя планировали, что работы могут продлиться до 16.00.

Таким образом, воду в часть домов на улицах Машиностроителей, Торпедо и в квартале, ограниченном улицами Загородной, Подклетенской, Керамической и Торпедо, по идее уже должны вернуть. Если ее нет, есть смысл обратиться в свою управляющую компанию. Возможно, возникла какая-то местная проблема, тогда должны пояснить, когда ее разрешат.