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НовостиОбщество19 мая 2023 10:58

В Воронеже День молодежи пройдет без массовых мероприятий

Их также не будет в День России и в годовщину начала Великой Отечественной войны
Олег КУЗНЕЦОВ
Массовых акций на День Молодежи в Воронеже проводить не будут.

Массовых акций на День Молодежи в Воронеже проводить не будут.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Воронежа приняли решение не проводить массовые мероприятия в День Молодежи, который будут отмечать 27 июня. Причины те же, что привели к отмене масштабного празднования 9 мая – соображения безопасности. На День Молодежи организуют тематические локальные акции.

Как и в предыдущие годы, не запланированы массовые мероприятия в День России, 12 июня, и в День памяти и скорби, 22 июня. В то же время акции в эти даты пройдут в учреждениях социальной сферы.

Напомним, в Воронеже также из соображений безопасности отменили общегородской выпускной. А торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года в школах, перенесут с улиц в актовые залы. Отменили и выставку достижений АПК «День воронежского поля», который должен был пройти в Лискинском районе.