В офис воронежской группы компаний «Русский аппетит» нагрянули налоговики

В офис воронежской группы компаний «Русский аппетит» на Московском проспекте нагрянули с проверкой налоговики. Сотрудники организации, производящей фаст-фуд, были огорошены визитом людей в «масках», сопровождающих сотрудников УФНС. В «Русском аппетите» не исключают, что налоговая проверка может создать проблемы с оперативностью доставки продуктов в киоски сети.

Между тем в региональном УФНС дали прямо противоположную информацию. Признав, что их сотрудники провели выемку документов, в ведомстве заявили, что проверка является плановой. И на деятельность предприятия повлиять не может, оно работает в штатном режиме.