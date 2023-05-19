В Воронеже будут судить завкафедрой вуза, который ставил оценки за экзамены за деньги

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 39-летнего заведующего кафедрой одного из высших учебных заведений города, которого обвиняют в получении взяток.

В 2021 году мужчина получил взятки от студентов на сумму более 30 тысяч рублей – за успешную сдачу зачетов и экзаменов без фактической проверки знаний. Зафиксировано два эпизода.

- На следствии обвиняемый частично признал вину, полагая, что его действия подлежат квалификации по менее тяжким преступлениям. Несмотря на это, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к инкриминируемым ему коррупционным преступлениям. Дело направлено в суд, - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального следственного управления СК России Андрей Бредихин.