Грамотный подбор препаратов и коррекция образа жизни: воронежцам напомнили, как лечить гипертонию

Высокое давление может приводить к инсультам и инфарктам, развитию сердечной недостаточности и нарушению ритма. Фото: Евгения ГУСЕВА

Гипертония, или высокое артериальное давление – самое распространенное сердечно-сосудистое заболевание. А еще – одна из главных причин смертности во всем мире. Коварность гипертонии в том, что она может протекать абсолютно бессимптомно. По оценкам специалистов, 46% взрослых с повышенным давлением не подозревают о наличии проблем со здоровьем. Диагностикой и лечением охвачено менее половины пациентов - 42%. И лишь каждый пятый гипертоник контролирует состояние своего заболевания.

Симптомы и диагностика

Большинство людей с гипертонией, действительно, не чувствуют никаких тревожных сигналов. Однако у части пациентов повышенное давление может вызывать ряд симптомов. К таковым относятся головная боль, помутнение зрения, боль в груди, затруднение при дыхании, тошнота, чувство тревоги, шум в ушах, носовое кровотечение, нарушение сердечного ритма.

Лучший способ узнать, все ли в порядке у вас с давлением – измерить его. Процедура быстрая и безболезненная. Пройти ее можно, как при помощи медицинского специалиста, так и самостоятельно. Однако для оценки рисков и возможных осложнений важно проконсультировать с врачом.

Важность лечения

Снижению высокого артериального давления может способствовать изменение образа жизни. Отказ от курения и алкоголя в пользу умеренной физической нагрузки пойдет на пользу вашему организму. Также стоит обратить внимание на питание. Избыточная масса тела способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и, конечно же, всем необходимо помнить про соблюдение режима труда и отдыха. Любое, даже самое здоровое сердце не выдержит постоянных волнений и перегрузок.

Кроме того, существует несколько препаратов, широко применяемых при повышенном артериальном давлении. Врач может рекомендовать вам одно или несколько лекарств. Крайне важно не пренебрегать назначениями специалистов. Особенно это актуально для пациентов с «тихой» гипертонией. Человека ничего не беспокоит, поэтому и пить таблетки он не хочет. Однако важно помнить, что высокое давление может приводить к инсультам и инфарктам, развитию сердечной недостаточности и нарушению ритма.

От самостоятельного назначения себе лекарств стоит воздержаться. При возникновении симптомов гипертонии, нужно обязательно обратиться к врачу. Региональный департамент здравоохранения напоминает, что записаться на прием можно как заочно через портал Госуслуг, так и очно - в регистратуре вашей поликлиники.