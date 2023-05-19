Под Воронежем КамАЗ насмерть сбил 58-летнего мужчину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД выясняют причины смертельной аварии, которая произошла вечером 18 мая в Каширском районе.

Около 21.55 на 21-м километре автодороги «М-4 «Дон» - Колодезный» 49-летний водитель КамАЗа сбил пешехода, который, по предварительным данным полиции, переходил проезжую часть на неосвещенном участке дороги. 58-летний местный житель от полученных травм скончался на месте аварии до приезда "скорой".

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 117 ДТП. В них пострадали трое и два человека погибли.