В селе под Воронежем откроют скульптуру в честь юбилея Рахманинова

В Воронежской области продолжаются праздничные мероприятия в честь 150-летия Сергея Рахманинова. Композитор начал писать свой знаменитый концерт №2 в селе Красное Новохоперского района. И этот факт хотят увековечить в регионе. 21 мая в селе Красное откроют скульптуру в память воронежской природы, красота которой вдохновила маэстро на творчество.

Праздник начнется в 14.00 с открытия слободской ярмарки. На территории культурно-спортивного комплекса «Звездный» можно будет также посетить мастер-классы умельцев декоративно-прикладного творчества и литературно-краеведческую площадку «Браво, Рахманинов». Скульптурную композицию «Сирень» откроют в 15.30 на площади у «Звездного».

А в 16.00 начнется концерт Государственной академической хоровой капеллы России имени Юрлова. Коллектив выступит в рамках проекта Воронежского концертного зала «Приношение Рахманинову. Великая музыка русского гения». Всемирно известный и один из старейших российских хоров исполнит произведения Рахманинова. В первом отделении прозвучит духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу» и «Богородице Дева, радуйся» из Всенощного бдения Сергея Рахманинова, два фрагмента из хорового концерта «Пушкинский венок» Георгия Свиридова и другие шедевры русской хоровой музыки. Во втором отделении капелла и симфонический оркестр ВКЗ исполнят вокально-симфоническую поэму «Колокола» Сергея Рахманинова.

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