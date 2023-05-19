Ищут подрядчика для проекта экспозиции воронежского музея ВДВ

фото мэрии Воронежа

Воронежские власти начали поиск подрядчика на разработку проекта постоянной экспозиции музея Воздушно-десантных войск, который возводят в парке Победы рядом с памятником ВДВ. Организации, которые собираются принять участие в торгах, должны иметь опыт работы в создании музейно-выставочных экспозиций не менее 10 лет, а также уже реализовать 10 проектов подобного уровня.

Экспозиция будет рассказывать посетителям о зарождении и становлении Воздушно-десантных войск, а также о событиях военной истории России. Предполагается, что в выставочном пространстве разместят около 50 экспонатов. Так, держатель контракта должен поставить десантный шлем парашютиста образца 1935 года, амбулаторную сумку, которая использовалась 85 лет назад, первый ранцевый и другие виды парашютов, различные макеты оружия, а также манекены в форме различных периодов времени.

Подрядчик должен продумать и оформить мемориальную зону, в которой разместят фотографии пионеров парашютного спорта, первых командиров, участников Великой Отечественной войны, офицеров и рядовых, награжденных боевыми орденами, и других людей, имевших отношение к ВДВ, в том числе связанных и с историей Воронежского края. В подвале разместят блок, посвященный технике, которая используется Воздушно-десантными войсками. Экспозиция будет интерактивной: появится зона с зенитной установкой в формате дополненной реальности, мультимедийный тренажер «Прыжок с парашютом», будут установлены инсталляции, рассчитанные на тактильное взаимодействие, а также копии боевых машин.

Подрядчику предстоит разработать понятное графическое наполнение экспозиции –систему навигации, этикетажа, маршрутные книги для посетителей, подготовить стенды.