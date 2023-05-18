Пьяный воронежец на «Субару» повредил три автомобиля

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Накануне, 17 мая, в 21:50 в Воронеже у дома №14а по улице Новосибирской сотрудники Госавтоинспекции остановили «Субару Легаси Аутбек» с характерными признаками механических повреждений. Об этом сообщает телеграм-канал региональной полиции.

За рулем «иномарки» находился 59-летний местный житель с явными признаками опьянения. У данного гражданина была неустойчива поза, нарушена речь, а также исходил запах алкоголя. Алкотестер показал 1,126 промилле в выдыхаемом водителем воздухе.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что вчера в 21:00 автолюбитель врезался в припаркованные у дома № 2А по Ольховому переулку «БМВ» и «Хендай Солярис». Оставив место ДТП, нарушитель направился по Ленинскому проспекту в сторону улицы Циолковского, где у дома №13 на светофоре дважды столкнулся со стоящим впереди «Опелем Антара», после чего вновь скрылся с места ДТП.

- Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения является одним из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном управлении – уголовная ответственность, – отметил начальник региональной Госавтоинспекции Евгений Шаталов.