Воронежские велосипедисты завоевали семь наград в Курске

Фото со страницы департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

В Курском районе прошли открытые чемпионат и первенство области по велоспорту на шоссе. В соревнованиях приняли участие 88 спортсменов из восьми регионов страны. По итогам соревнований воронежцы завоевали семь медалей.

Два призовых места в активе Романа Покуля (мужчины 1964-73 г.р.). Он стал вторым в групповой гонке и третьим – в индивидуальной гонке.

Первые места в групповой гонке на счету Дмитрия Мокрова (мужчины 1984-93) и Александра Чеботарева (мужчины 1964-73). Вторым стал Вадим Масленников (мужчины 1984-93). По бронзе выиграли Оксана Попова (женщины 2000 и старше) и Павел Киселев (мужчины 1984-93).