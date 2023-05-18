Директору воронежской УК, по вине которого погибла пенсионерка, грозит до шести лет тюрьмы

Фото пресс-службы регионального СК.

39-летний директор одной из управляющих компаний в Воронеже обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Во время следствия выяснилось, что подозреваемый умышленно не осуществлял обязательства по управлению многоквартирным домом № 37 по улице Фридриха Энгельса. В ночь с 12 на 13 мая 2022 года рухнуло металлическое ограждение, которое крепится к фасаду дома. Находившаяся на балконе 64-летняя женщина упала с высоты второго этажа и от полученных телесных повреждений скончалась.

- На предварительном следствии обвиняемый вину не признал. Тем не менее, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - уточнил и.о. руководителя следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального следственного управления СК России Андрей Бредихин.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до шести лет лишения свободы.