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НовостиПроисшествия18 мая 2023 14:12

Ранее судимый воронежец подобрал на улице чужой смартфон

За это ему «светит» до пяти лет тюрьмы
Алексей СЕРГУНИН
По словам потерпевшей, мобильник вытащили из кармана ее куртки.

По словам потерпевшей, мобильник вытащили из кармана ее куртки.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

8 марта этого года в отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от 44-летней местной жительницы о краже телефона стоимостью 12 тысяч рублей. По ее словам, мобильник вытащили из кармана куртки. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевшая потеряла смартфон на улице Фридриха Энгельса, который подобрал неизвестный и начал им пользоваться. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель.

В отделе полиции подозреваемый во всем сознался. В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.