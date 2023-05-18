Ранее судимый воронежец подобрал на улице чужой смартфон

По словам потерпевшей, мобильник вытащили из кармана ее куртки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

8 марта этого года в отдел полиции №6 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от 44-летней местной жительницы о краже телефона стоимостью 12 тысяч рублей. По ее словам, мобильник вытащили из кармана куртки. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что потерпевшая потеряла смартфон на улице Фридриха Энгельса, который подобрал неизвестный и начал им пользоваться. Им оказался ранее судимый 45-летний местный житель.

В отделе полиции подозреваемый во всем сознался. В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.