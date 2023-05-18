Воронежские каратисты завоевали серебро и две бронзы на Кубке России

Наши три богатыря вернулись из Орла с медалями. Фото: cspsk-vrn.ru

Трое воронежских каратистов завоевали по медали на Кубке России. Турнир прошел в Орле. В нем участвовали более 350 спортсменов из 38 регионов.

Наибольшего успеха добился Кирилл Квасов. В весовой категории до 90 килограммов он взял серебро.

Также на счету наших каратистов две бронзы. Первую завоевал Алексей Логвин в весе до 80 килограммов, вторую Вячеслав Павлов (более 90 кг).

Квасов и Павлов тренируются в воронежской спортивной школе № 22 под руководством Владимира Бебнева, Логвин – под руководством Ивана Новака.