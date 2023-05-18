В Черноземье Сбер выдал первую ипотеку на коммерческую недвижимость

Житель Тамбовской области стал первым в Черноземье, кто получил ипотеку на коммерческую недвижимость для физлиц. Сумма заключенной сделки составила 5,95 млн рублей.

Сбер запустил ипотеку на коммерческую недвижимость на вторичном рынке в апреле. Затем действие программы было расширено на объекты в строящемся жилье.

Взять ипотеку на коммерческую недвижимость могут заёмщики в возрасте от 21 года до 75 лет, у которых есть подтверждённый доход. В их числе и самозанятые (за исключением индивидуальных предпринимателей, бенефициаров и собственников бизнеса с долей владения более 25%, руководителей и генеральных директоров предприятий).

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Мы наблюдаем интерес заемщиков к новым предложениям банка. Условия получения коммерческой ипотеки на новостройки и строящееся жильё для физических лиц просты и понятны. Приобретение коммерческой недвижимости - это отличная возможность для открытия своего дела».