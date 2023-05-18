Воронежец пырнул ножом избивавшего его соседа

Фото пресс-службы региональной полиции.

Накануне,17 мая, в отдел полиции № 4 УМВД России по Воронежу из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что 37 -летний местный житель получил ранение грудной клетки. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В ночное время 15 мая этого года 32-летний воронежец направлялся к своему дому по улице Владимира Невского. Он заметил компанию ругающихся мужчин: их конфликт перерастал в драку. В одном из участников прохожий узнал своего соседа по дому и решил прекратить конфликтную ситуацию. Он схватил одного из мужчин, сдерживая его от нанесения ударов.

Но 37-летний местный житель, не желая останавливаться, ударил соседа по лицу, от которого последний упал. Более того, он продолжил избивать случайного свидетеля конфликта, лежавшего на земле. Но тогда прохожий достал из кармана перочинный нож и ударил им в область груди своему противнику. 37-летний потерпевший смог убежать, а 32-летний местный житель решил избавиться от орудия преступления. Он закопал нож в ближайшей лесополосе.

В отделе полиции ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности злоумышленник во всем сознался. В соответствии с частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» ему грозит до десяти лет лишения свободы.