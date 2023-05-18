Уроженец Московской области зарезал воронежского товарища за оскорбление своей подруги

Злоумышленник несколько раз ударил оппонента кулаком в лицо, а затем пырнул ножом в шею. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Следственные органы СК РФ по Воронежской области завершили расследование уголовного дела по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Ночью 4 марта 2023 года в квартире дома по улице Советской в Борисоглебске во время распития алкоголя 35-летний мужчина оскорбил возлюбленную 46-летнего товарища, уроженца Московской области. Тот несколько раз ударил оппонента кулаком в лицо, а затем пырнул ножом в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. Злоумышленник вынес тело знакомого из квартиры, оставив его в подъезде.

- На предварительном следствии обвиняемый, ранее судимый за имущественные преступления, во всем сознался. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - пояснил руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Филатов.