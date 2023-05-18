Стали известны доходы ректоров воронежских вузов за 2022 год

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В России стартовала декларационная кампания, в ходе которой публикуют сведения о доходах и имуществе высокопоставленных чиновников, депутатов, правоохранителей, руководителей вузов и др. за 2022 год. Однако теперь они официально не обязаны обнародовать эту информацию.

Но не у всех эти сведения остаются закрытыми. Так, Минпросвет и Минобразования России опубликовали информацию о среднемесячной зарплате руководителей подведомственных вузов и их подчиненных.

Так, по итогам 2022 года самым обеспеченным воронежским ректором стал руководитель Воронежской государственной лесотехнической академии Михаил Драпалюк. Его среднемесячный доход составил 407 тысяч рублей.

На втором месте оказался ректор Воронежского педагогического университете Сергей Филоненко с доходом в 358,5 тысяч рублей в месяц.

В тройку лидеров также попал глава Воронежской государственной медицинской академии Игорь Есауленко. Его зарплата составила 357,5 тысяч рублей в месяц.

Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий показал ежемесячный доход в 351 тысяч рублей, его коллега из ВГТУ Дмитрий Проскурин – в 338,5 тысяч рублей.