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НовостиОбщество18 мая 2023 9:26

В ходе рейдов воронежские автоинспекторы оштрафовали 61 пешехода и 99 водителей

Профилактическое мероприятие продолжалось пять дней
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

В Воронеже прошли рейды, направленные на безопасность участников дорожного движения. По их итогам оштрафовали 77 водителей и 61 пешехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Автолюбителей наказали рублем за то, что они не пропускали пешеходов на зебре. Пешеходы тоже не остались без внимания: им выписывали штрафы за переход дороги в неположенном месте.

Рейды провели после того, как увеличилось количество ДТП с наездом на пешеходов. С начала 2023 года произошло 131 такое происшествие, в результате которых десять человек скончались, еще 132 получили травмы.