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НовостиПроисшествия18 мая 2023 7:57

16-летний подросток попал в больницу, перевернувшись на мопеде в Воронежской области

Авария произошла в Кантемировском районе
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Полицейские устанавливают обстоятельства, при которых пострадал подросток, опрокинувшись на мопеде. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 18 мая.

Авария произошла накануне примерно в 15.10 часов в Кантемировском районе на 7 км автодороги «Воронеж – Луганск – Новая Калитва». По предварительным данным, 16-летний местный житель на мопеде «FK-200» при съезде в направлении села Евдакиевка нарушил правила маневрирования. В результате он упал при опрокидывании транспортного средства.

Прибывшая на место аварии скорая увезла его в больницу. Парень получил серьезные травмы.