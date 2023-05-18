В Воронеже на Машмете утром горела LADA Priora

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Горящую отечественную легковушку заметили автомобилисты в Левобережном районе Воронежа рано утром. Видеозапись с поднимающимися клубами черного дыма над автомобилем очевидцы сняли на видео и опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 18 мая.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области прокомментировали ситуацию. Там пояснили, что сообщение о происшествии на улице Дубровина, 5 поступило на пульт дежурного в 06.14. Горел автомобиль LADA Priora. К тушению привлекли отделение ОППСЧ-4 в составе четырех спасателей и одной единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось за десять минут – в 06.14. По счастью, пострадавших нет. А вот от легковушки остался один каркас.

– Причина возгорание устанавливается, – подытожили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.