Дистанционное голосование попробуют применить на предстоящих выборах в Воронежской области

Фото изархива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На будущих выборах, которые пройдут в сентябре 2023 года, жители Воронежской области впервые смогут принять участие в дистанционном голосовании. Об этом пишет издание De Facto со ссылкой на Сергея Хаустова, председателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и регламенту на выборах Общественной палаты региона.

Соответствующая заявка в ЦИК уже передана от региональной комиссии Воронежской области. Окончательное решение о проведении такого голосования примет Центральная избирательная комиссия. Для дистанционного электронного голосования будет использоваться единая система идентификации и аутентификации на платформе «Госуслуги».

По мнению экспертов издания, такой формат может привлечь большее количество избирателей.

Напомним, в 2023 году в Единый день голосования 10 сентября жители региона будут выбирать губернатора, а также предстоят довыборы в гордуму Воронежа в двух округах. Всего в области пройдут 34 избирательные кампании.