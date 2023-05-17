Четырех футболистов воронежского «Факела» включили в список 100 лучших игроков Премьер-лиги

В ТОП-100 попал герой последних двух туров Роман Акбашев. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Четырех футболистов «Факела» включили в число 100 лучших игроков Премьер-лиги сезона 2022-2023 годов по версии премии «Winline Герои РПЛ». В поле зрения журналистов-экспертов попали защитник Сергей Божин, хавбеки Роман Акбашев и Ираклий Квеквескири и нападающий Георгий Гонгадзе.

Сергей Божин. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Ираклий Квеквескири. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Георгий Гонгадзе. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В шорт-лист премии не вошел вратарь «Факела» Илья Свинов, хотя реально претендовал на это. Однако его кандидатуру вынесли в отдельное голосование, где за звание лучшего вратаря он поборется с Николаем Сысуевым из «Оренбурга» и Денисом Адамовым из «Сочи».

Илья Свинов. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Среди клубов по представительству в ТОП-100 лидирует ЦСКА – в нем 12 футболистов армейцев. Чуть меньше у «Зенита» из Санкт-Петербурга и у московского «Спартака» - по 11. «Факел» - на 12 месте. Следом идет нижегородский «Пари НН», который воронежская команда недавно победила в домашней игре.

Премию «Winline Герои РПЛ» учредили в 2023 году. Она должна стать ежегодной. По итогам сезона определят победителей в 15 номинациях. Выбирать будут не только лучших игроков, но тренеров. Награды ждут также пиарщиков и маркетологов.