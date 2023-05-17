В центре Воронежа для студентов ВГУ построят общежитие на 500 мест

Для студентов ВГУ планируют построить новое современное общежитие. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В самом центре Воронежа, на улице Фридриха Энгельса (конкретный адрес при этом не указывают), планируют построить общежитие для студентов ВГУ на 500 мест. Об этом сообщили представители госуниверситета на встрече с губернатором Александром Гусевым.

Комнаты в новом общежитии будут квартирного типа. Кроме того, в здании планируют разместить спорткомплекс, конференц-зал, прачечную и библиотеку. Кроме того, в общежитии обещают создать все условия для маломобильных людей. Конкретные сроки строительства пока не назвали.

Если проект претворится в жизнь, то новое общежитие станет крупным для ВГУ. Пока больше всего мест для студентов (330) есть в здании на Хользунова, 42д.