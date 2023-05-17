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НовостиОбщество17 мая 2023 13:10

В центре Воронежа для студентов ВГУ построят общежитие на 500 мест

Оно будет расположено на улице Фридриха Энгельса
Олег КУЗНЕЦОВ
Для студентов ВГУ планируют построить новое современное общежитие.

Для студентов ВГУ планируют построить новое современное общежитие.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В самом центре Воронежа, на улице Фридриха Энгельса (конкретный адрес при этом не указывают), планируют построить общежитие для студентов ВГУ на 500 мест. Об этом сообщили представители госуниверситета на встрече с губернатором Александром Гусевым.

Комнаты в новом общежитии будут квартирного типа. Кроме того, в здании планируют разместить спорткомплекс, конференц-зал, прачечную и библиотеку. Кроме того, в общежитии обещают создать все условия для маломобильных людей. Конкретные сроки строительства пока не назвали.

Если проект претворится в жизнь, то новое общежитие станет крупным для ВГУ. Пока больше всего мест для студентов (330) есть в здании на Хользунова, 42д.