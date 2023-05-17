Воронежцам расскажут о народных обрядах

20 мая в библиотеке имени Никитина в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры состоится концерт детского фольклорного ансамбля «Диковинка» с участием фолк-студии традиционной песни «Хутор Духовской». В программе прозвучат русские народные песни для детского (женского) хора, а также календарные обрядовые песни Воронежской губернии. Концерт будет сопровождаться рассказом о русской народной культуре и традициях.

Концерт «Календарные обряды и музыкальный фольклор Воронежской губернии» можно посетить бесплатно 20 мая в 13.00 в главном корпусе "Никитинки" (пл.Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. 6 +