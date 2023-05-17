Под Воронежем будут судить двух мужчин, своровавших из строящихся домов материалов на 800 тысяч рублей

Следователи передали в Новоусманский райсуд уголовное дело по серии краж материалов со строительных площадок.

В октябре-ноябре 2022 года в полицию обратились несколько жителей села Александровка и совхоза Масловский с заявлениями о хищениях имущества со строительных площадок. Случаи были очень похожи: ночью проникали на территорию строящихся частных домов и похищали материалы, инструменты, строительную технику.

Чтобы поймать преступников, сотрудники полиции устроили ночные дежурства и выследили грабителей. 16 ноября правоохранители заметили «Газель» без номеров с выключенными фарами. Водитель проигнорировал требования сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться. В погоню за подозреваемыми пустились правоохранители на нескольких служебных автомобилях. Пришлось даже стрелять по колесам, чтобы остановить грузовик. Злоумышленники продолжали уходить от погони, съехав с дороги в лесопосадку. Один из похитителей на ходу выпрыгнул из салона «Газели» и убежал в лес. Тем не менее, силовики все-таки задержали обоих подозреваемых.

- Двое местных жителей - 34 и 42 лет - обвиняются в 11 кражах. Общий ущерб составил около 800 тысяч рублей. Во время обысков большую часть похищенного имущества наши и вернули владельцам, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.