«Вы создаете угрозу. Покиньте проезжую часть»: в Воронеже может появиться прибор для контроля за пешеходами

Оборудование планируют установить на проспекте Революции. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Автоматический прибор контроля за соблюдением правил дорожного движения пешеходами может появиться в Воронеже. Такого устройства пока нет нигде в стране. Все существующие фиксируют лишь поведение водителей.

- На проспекте Революции прорабатываем этот вопрос с одной из организаций. Планируется установка камеры, которая будет охватывать зону вдоль тротуара и контролировать выход на проезжую часть. Если пешеход появится в неустановленном месте, понятное дело, что штрафа никакого не будет, но возникнет имитация спецсигнала и зазвучит обращение: «Уважаемый пешеход, вы создаете угрозу для себя. Покиньте проезжую часть». Думаю, это будет интересно, - рассказал начальник управления ГИБДД по Воронежской области Евгений Шаталов.

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