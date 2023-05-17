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НовостиОбщество17 мая 2023 11:03

Хакеры атаковали сайт правительства Воронежской области

Специалисты восстанавливают работу портала
Ярослав ИВАНОВ

17 мая хакеры пытались парализовать работу сайта правительства Воронежской области, сообщили в администрации региона.

- С утра началась беспрецедентная за всю историю DDoS-атака на портал. Специалисты уже приняли меры по защите данных и информации. Никаких утечек и потерь не произошло и не произойдет. Идут работы по полному восстановлению работоспособности портала, - отметили в региональном правительстве.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал о вбросах украинскими провокаторами в воронежские соцсети фейковых сообщений о переписи населения