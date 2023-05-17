Аналитики Домклик Сбербанка выяснили, на какую сумму продавцы готовы снижать цену квартиры

Разница в стоимости вторичной квартиры по сделкам и по соответствующему объявлению (величина торга) для крупнейших субъектов РФ и топ регионов по количеству ипотечных сделок Сбера. Приведены актуальные данные за апрель 2023 года (обозначены синим). Для сравнения приводятся данные за март 2023 года (обозначены штриховкой). Данные отсортированы по величине торга в апреле 2023 года.

Средняя величина торга

Средний размер скидки по стране составил 1%. Сейчас продавцы квартир склонны к скидкам в меньшей степени, чем в период с октября 2022 года по январь 2023 года. Эксперты Домклик отмечают, что росту уверенности собственников по всей стране и стабилизации величины торга способствовал прогнозируемый и относительно высокий спрос на вторичное жильёв марте и апреле.

Максимальные скидки

Наибольшие значения скидок среди крупнейших регионов отмечаются в Тюменской области (2,4%), Воронежской области (2%) и Краснодарском крае (2%), где величина уступки в два с лишним раза больше, чем в среднем по стране. В Москве скидка также высока — 1,7%.

Минимальные скидки

В ряде субъектов РФ торг практически отсутствует. Речь о таких регионах, как Пермский край (0%), Омская область (0%), Челябинская область (0,2%), Московская область (0,2%) и Красноярский край (0,3%).

Вывод

АналитикиДомклик отмечают, что на величину дисконта влияет не только покупательская активность, но и общий уровень конкуренции за покупателя. Последнее определяется как объёмом предложения на вторичном рынке, так и доступностью других типов недвижимости (первичное жильё, ИЖС).

Например, владельцы квартир в Москве вынуждены дополнительно конкурировать с первичным рынком и ИЖС, на чью долю суммарно приходится более 40% (данные за апрель 2023 года), а также с предложением в области. Поэтому в Москве величина торга не опускается ниже 2% с сентября 2022 года.

Обратная ситуация наблюдается в Челябинской области, где величина торга стабильно не превышает 0,5% с мая 2022 года. В этом регионе уровень доступности первичного жилья ниже, чем вторичного: по данным на апрель, различие в стоимости квадратного метра превышает25% (в Москве —9%).