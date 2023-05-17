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НовостиОбщество17 мая 2023 10:01

В ресторане в центре Воронежа девушкам за фото своего букета пришлось заплатить больше, чем за обед

В развлекательном заведении заявили, что им пришлось раскошелиться за пиар на фоне их интерьера
Юрий КОЗЛОВ
То, что за фото в ресторане взяли деньги, было для девушек неприятным сюрпризом.

То, что за фото в ресторане взяли деньги, было для девушек неприятным сюрпризом.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

Девушка пожаловалась в паблике «Мой и твой Воронеж» на правила ресторана Sentimento, расположенного в центре Воронежа на улице Пушкинской. Она рассказала, что зашла с подругой в развлекательное заведение, сделала несколько фото подаренного ей букета цветов. Девушки заказали суп и лимонад. Официант заметил, что они делали фото, и спросил, не хотят ли они еще чего-то. А потом заявил, что тогда придется оплатить 2 тысячи рублей за фотосессию. Якобы если бы они заказали еду на эту сумму, то фото можно было делать бесплатно. В итоге снимки обошлись им дороже, чем обед.

В ресторане прокомментировали ситуацию:

- Насколько мы знаем, у девушки, делающей фото, свой цветочный магазин. Логично, что странно было бы позволять ей делать рекламу на фоне нашего интерьера бесплатно. Мы заранее предупредили, что за фото придется заплатить. Причем обе девушки получили от ресторана бонус – по чашечке кофе и по чизкейку. С посетителей, делающих не целенаправленную фотосессию, а отдельные снимки, мы денег не берем.