Стали известны расходы воронежских родителей на школьные выпускные

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Аналитики посчитали, во сколько обойдутся воронежцам в 2023-м школьные выпускные. Эксперты портала SuperJob с 12 апреля по 15 мая опросили родителей девяти- и одиннадцатиклассников и выяснили, что расходы превысят 20 тысяч рублей.

В частности, на саму организацию праздников воронежцы собирают в среднем по 15,5 тыс рублей в 11-х классах и по 10,5 тысяч рублей – в 9-х классах. Для сравнения, по стране средние суммы составляют 16,5 тыс рублей (11-е классы) и 10,5 тыс рублей (9-е классы).

На наряды воронежские родители планируют потратить примерно такие же суммы. Для парней: на костюмы для одиннадцатиклассников – 14 тыс рублей, девятиклассников - 13 тыс рублей. На платья для одиннадцатиклассниц – 13,5 тыс рублей, девятиклассниц – 12 тыс рублей.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, от общегородского выпускного в 2023-м в Воронеже отказались из-за соображений безопасности