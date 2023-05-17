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НовостиОбщество17 мая 2023 5:13

Более 200 тысяч нарушений зафиксировали камеры на выделенных полосах в Воронеже

Сейчас тенденция пошла на спад
Анна ГРЕБЕНКИНА
Сейчас выделенные полосы для общественного транспорта есть на Северном мосту, Московском проспекте и на улице Плехановской.

Сейчас выделенные полосы для общественного транспорта есть на Северном мосту, Московском проспекте и на улице Плехановской.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

200 тысяч нарушений зафиксировали камеры на выделенных полосах в Воронеже за все время их действия. Об этом рассказал начальник регионального управления ГИБДД Евгений Шаталов 16 мая. Основной всплеск отмечался в первый период, сейчас тенденция идет на спад.

- В планах - дополнительное оснащение улиц камерами. В том числе прорабатывается вопрос с установкой аппаратуры в автобусы. Один прибор был в опытной эксплуатации, но возник ряд вопросов. Мы обозначили их производителю, и оборудование пока вернули. Кроме того, чтобы водители не привыкали и не притормаживали в одном и том же месте, будем регулярно перемещать камеры, - добавил Евгений Шаталов.

По его словам, организации новых выделенных полос в этом году не планируется. В следующем возможно появление таковой на Ленинском проспекте.