Более 200 тысяч нарушений зафиксировали камеры на выделенных полосах в Воронеже

Сейчас выделенные полосы для общественного транспорта есть на Северном мосту, Московском проспекте и на улице Плехановской. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

200 тысяч нарушений зафиксировали камеры на выделенных полосах в Воронеже за все время их действия. Об этом рассказал начальник регионального управления ГИБДД Евгений Шаталов 16 мая. Основной всплеск отмечался в первый период, сейчас тенденция идет на спад.

- В планах - дополнительное оснащение улиц камерами. В том числе прорабатывается вопрос с установкой аппаратуры в автобусы. Один прибор был в опытной эксплуатации, но возник ряд вопросов. Мы обозначили их производителю, и оборудование пока вернули. Кроме того, чтобы водители не привыкали и не притормаживали в одном и том же месте, будем регулярно перемещать камеры, - добавил Евгений Шаталов.

По его словам, организации новых выделенных полос в этом году не планируется. В следующем возможно появление таковой на Ленинском проспекте.