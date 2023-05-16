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НовостиЗдоровье16 мая 2023 17:01

Воронежские вузы получили инструкции на случай выявления кори

Их разработали Минобрнауки России совместно с Роспотребнадзором
Алексей СЕРГУНИН
Из-за кори воронежских студентов могут перевести на дистанционное обучение.

Из-за кори воронежских студентов могут перевести на дистанционное обучение.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В соответствии с инструкциями, которые опубликовала пресс-служба Минобрнауки, воронежские вузы должны проинформировать сотрудников и студентов об инфекции и мерах ее профилактики. Кроме того, нужно рассмотреть возможность ввести удаленное обучение при выявлении заболевших.

Вузы не должны допускать к занятиям студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже. При выявлении заболевания нужно провести иммунизацию против инфекции в первые 72 часа. Кроме того, если будут зафиксированы два и более случая, то рекомендуется ввести удаленный формат обучения на срок не менее 21 дня.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, пятый случай заболевания корью зарегистрирован в Воронежской области.