Воронежские вузы получили инструкции на случай выявления кори

Из-за кори воронежских студентов могут перевести на дистанционное обучение. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В соответствии с инструкциями, которые опубликовала пресс-служба Минобрнауки, воронежские вузы должны проинформировать сотрудников и студентов об инфекции и мерах ее профилактики. Кроме того, нужно рассмотреть возможность ввести удаленное обучение при выявлении заболевших.

Вузы не должны допускать к занятиям студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже. При выявлении заболевания нужно провести иммунизацию против инфекции в первые 72 часа. Кроме того, если будут зафиксированы два и более случая, то рекомендуется ввести удаленный формат обучения на срок не менее 21 дня.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, пятый случай заболевания корью зарегистрирован в Воронежской области.