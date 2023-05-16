Лук и капуста подорожали в 1,4 раза в Воронежской области в апреле 2023

Среди медицинских товаров подешевели левомеколь, витамин D3 и термометры - снижение цен составило от 5,7% до 6,6%. Фото: Алексей СЕРГУНИН

За апрель 2023 года в нашем регионе индекс потребительских цен составил 100,5%, что на 1,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом информирует пресс-служба Воронежстата.

Продукты питания с начала текущего года в регионе подорожали на 2,6%. Лидерами роста оказались свежая капуста и репчатый лук, стоимость которых за апрель поднялась в 1,4 раза. Кроме того, подорожали рыбные консервы в томатном соусе, морковь, замороженные овощи, сосиски и сардельки, куры, соленая и мороженая рыба, груши, виноград и лимоны – от 4% до 11%. А подешевели в апреле плавленые сыры, шоколадные конфеты, растворимый кофе, чеснок, фруктово-ягодные консервы для детского питания, свежие помидоры и апельсины. Снижение составило от 4,8% до 6,6%.

Стоимость непродовольственных товаров (рост 0,3% за месяц) подорожали кухонные полотенца, женские колготки, дезинфицирующие средства и спички – от 4,8% до 8,2%. А вот цены на шампуни, коляски для новорожденных и плиты ДСП, жидкие чистящие и моющие средства упали – от 5,2% до 7,2 %.

Цены и тарифы на услуги выросли на 0,7%, а вот с начала года – на 1,5%. В пределах от 4,6% до 10,6% поднялась плата за подписку на онлайн-видеосервисы, подключение к интернету, экскурсионные услуги, за проезд в такси и поездах дальнего следования и услуги сиделок. Подешевело пребывание в санаториях, а также поездки в страны Закавказья и Средней Азии – на 2,3-10,2%.

Среди медицинских товаров цена повысилась у дротаверина, фуросемида, афобазола, эргоферона, нафазолина и синупрета - на 3,7-7,9%. А подешевели левомеколь, витамин D3 и термометры - снижение цен составило от 5,7% до 6,6%.