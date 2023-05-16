Воронежца на «Шкоде» оштрафовали на 1,5 тысячи рублей за неправильное расположение машины на проезжей части

Фото пресс-службы ГУ МВД России по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции по Воронежу выявили нарушение при помощи размещенной в интернете фотографии. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По результатам проверки выяснилось, что 7 мая в 19:32 около дома № 217 СНТ «Железнодорожник-1» 46-летний житель областного центра, управляя «Шкодой Кодиак», нарушил правила расположения на проезжей части. В соответствии с частью 1 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» нарушителя оштрафовали на 1500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что информацию о нарушении ПДД можно сообщить по телефону 112 или через чат-бот Госавтоинспекции Воронежской области (@Bespredelu_net36_bot).