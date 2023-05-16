Воронежские власти опровергли фейковые сообщения о переписи

Сегодня, 16 мая, в соцсетях и пабликах нашего региона началось массовое распространение фейкового документа. Речь идет о якобы постановлении правительства области о переписи населения от 24.04.2023 г. №459. Власти Воронежской области назвали эти сообщения вымыслом.

- Официально заявляем, что такой скриншот является вымыслом, а информация, содержащаяся в нем, не соответствует решениям, принимаемым властями региона, - сказано в телеграм-канале регионального правительства.

Тем временем, пресс-служба облправительства напомнила, что распространителям подобных фейков грозит уголовная ответственность, предусмотренная законодательством РФ.